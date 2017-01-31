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Fırat Çakıroğlu anısına hatıra ormanı oluşturuldu

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Fırat Çakıroğlu anısına hatıra ormanı oluşturuldu
MHP Karşıyaka ilçe teşkilatı, Ege Üniversitesinde 2015 yılında PKK'lı öğrencilerce şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu için hatıra ormanı oluşturdu.

MHP İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka ilçe teşkilatınca Bayraklı'daki 2 hektarlık alanda, Ege Üniversitesi'nde PKK'lı öğrencilerin saldırısına uğrayarak şehit olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına hatıra ormanı oluşturdu.

Hatıra ormanına fidan dikimi, Çakıroğlu’nun anne ve babasının da katılımıyla yapıldı.

MHP İzmir İl Başkanı Necat Karata, fidan dikiminde yaptığı konuşmada, Çakıroğlu'nun kaybının acısını hala hissettiklerini dile getirerek, şunları ifade etti:

"Biz acılarla büyüyen, acılarla olgunlaşan bir milletin ve bir hareketin mensubuyuz. Kardeşimizin kaybının acısını hala ilk günkü gibi taşıyoruz. O verdiği soylu mücadeleyle Başbuğ Türkeş’in ifadesiyle 'bayrak olmuş dalgalanmaktadır.' Evet, bugüne kadar acımız bayrak olup dalgalanıyordu, şimdi fidan oldu, kutsal vatan toprağı ile buluştu. Kök salıp orman olacak. Hepimiz gibi vatan toprağına sımsıkı bağlanacak ve hiçbir zaman bırakmayacak."

Karşıyaka İlçe Başkanı Akif Yılmaz da dikilen her fidanın Fırat Çakıroğlu'nu temsil ettiğini ve sonsuza dek yaşayacağını kaydetti.

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