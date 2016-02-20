Fırat Çakıroğlu Belgeseli
Ülkü Ocakları'nın Ege Üniversitesi sorumlusu Fırat Çakıroğlu'nun şehit edildiği olayın üzerinden tam 2 yıl geçti.
Ege Üniversitesi öğrencisi Fırat Çakıroğlu'nun anısına hazırlanan belgesel paylaşım rekorları kırıyor. Ailesinin, arkadaşlarının ve en yakınlarının ağzından Fırat'ın anlatıldığı belgesel sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında.
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