Fırat Çakıroğlu’nun davasında hala tek tutuklu var!

Ege Üniversitesi’nde okuduğu sırada PKK’lılar tarafından şehit edilen Çakıroğlu davasında yine bir sonuç çıkmadı. Davada hala tek tutuklu var.

Ege Üniversitesi tarih bölümü öğrencisi Fırat Çakıroğlu’nun, 20 Şubat 2015 yılında kampüs içinde PKK’lılar tarafından şehit edilmesine ilişkin dava bugün İzmir adliyesinde görüldü.

Davada yargılanan tutuksuz sanık hakkında "cinayete iştirak" suçlamasıyla ek iddianame hazırlanması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına karar verildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 1'i tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında katil Nurullah S, taraf avukatları ve Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu hazır bulundu.

Terör örgütü PKK'nın İstanbul Anadolu Yakası sorumlusu olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan ve bu davada tutuksuz yargılanan Cihat B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) duruşmaya katıldı.

BASIN MENSUPLARI SALONA ALINMADI

SEGBİS'le kayıt altına alınan duruşmada basın mensupları ve izleyiciler salona alınmadı.

Duruşmada iddia makamı, davanın tutuksuz sanıklarından Cihat B. hakkında "cinayete iştirak" suçlamasıyla ek iddianame hazırlanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, iddia makamının tutuksuz sanık Cihat B. hakkında "cinayete iştirak" iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmasına, Nurullah S'nin tutukluluk halinin devamına ve olay yeri görüntülerinin incelenmesi için yeniden Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

BABA ÇAKIROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, yargılamanın başladığı günden bu yana suçun bir kişiye atılmasının sıkıntısını yaşadıklarını, bu duruşmada terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden olan Cihat B. hakkında suç duyurusunda bulunulması yönündeki kararla rahatladıklarını dile getirdi.

Oğlunun okuldaki sınav notlarını gösteren belgeyi mahkeme heyetine sunduğunu ifade eden Çakıroğlu, "Suçlular en büyük cezaları çekecekler ve oğlum Fırat da görevini tamamlamış bir halde huzur içinde yatacaktır." dedi.

OLAY

Ege Üniversitesi'nde 20 Şubat 2015'te PKK terör örgütü mensuplarının saldırısına uğrayan Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu şehit olmuş, 7 kişi yaralanmıştı. Katil, Sosyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olan Nurullah S. tutuklanmış, 7 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Zeki Polat, hazırladığı iddianamede sanık Nurullah S. hakkında "kasten adam öldürmek", "örgüt adına suç işlemek", "örgüt üyeliği" ve "yaralama" suçlarından müebbet ve 69 yıl, tutuksuz 31 sanık hakkında ise "suç delillerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmek", "yaralama" suçlarından 5 ila 48 yıl arasında hapis cezası talep etmişti.