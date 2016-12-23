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Fırat Kalkanı şehitlerine veda

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Fırat Kalkanı şehitlerine veda
Fırat Kalkanı harekatında şehit olan 1 binbaşı, 6 astsubay ve 9 uzman çavuş için tören düzenleniyor.

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