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Fırat Kalkanı’nda 1 asker şehit

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Fırat Kalkanı’nda 1 asker şehit
Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bugün terör örgütü IŞİD unsurlarının saldırısında 1 astsubay şehit oldu.

El Bab’ı ele geçirmek isteyen Özgür Suriye Ordusu güçlerine destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının bulunduğu alana terör örgütü IŞİD unsurları öğle saatlerinde saldırı düzenledi. Ayrıntıları bilinmeyen saldırıda 1 astsubay şehit oldu. Saldırının ardından sınır hattına getirilen şehit cenazesi, daha sonra askeri helikopter ile Adli Tıp Kurumu morguna taşındı.

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