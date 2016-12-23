Fırat Kalkanı'nda alçak pusu

TSK, Suriye'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlarda 2 askerin daha şehit olduğunu açıkladı.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) devam eden Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında El Bab’da 3 gün içinde 16 Mehmetçik şehit oldu. Salı ve çarşamba günü 14 asker şehit olurken dün de 2 asker şehit düştü. El Bab’da 14 şehidin verildiği salı ve çarşamba günkü çatışmaların perde arkası biraz olsun aralandı. Askeri kulislerden sızan bilgilere göre, El Bab civarı ile dış mahallelerinde operasyonu yürüten Özel Kuvvetler (Bordo Bereliler) ile komando timleri, kentin batı kesiminde Şeyh Akil Tepesi’nde terör örgütü IŞİD'in karargâh ve cephanelik olarak kullandığı eski şehir hastanesine girme planını salıyı çarşambaya bağlayan gece devreye soktu. Bu karargâh, IŞİD'’in El Bab’daki en büyük yığınağı olduğu için hastanenin ele geçirilmesi durumunda, terör örgütünde ciddi bir kırılma yaşanacağı değerlendirildi.



HAVAN VE AĞIR MAKİNELİ SALDIRISI



Timler gece Şeyh Akil Tepesi’ne sızarak bir kesimini kontrol altına aldı. Ancak çarşamba sabahı günün aydınlanmasıyla birlikte tepenin çevresinde IŞİD mevzilerinden yoğun havan, uçaksavar ve ağır makineli tüfek atışı başladı. Türk savaş uçaklarının IŞİD mevzilerine yoğun bombardımanına rağmen atılan havan mermilerinden 4 asker şehit düştü. Tepe ve eteklerinde çatışmalar devam ederken öğlen yoğun sis ve kar bastırdı. 10 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle yön belirlemede de sıkıntılar oldu. Bu nedenle kimi zaman IŞİD' mevzilerinde teröristlerle göğüs göğüse çarpışmalar yaşandı.



KAYSERİ KOMANDO TAKVİYE GİTTİ



Hava durumu değişikliğini fırsat bilenIŞİD'’li teröristler, bombalı araçla Özel Kuvvetler’in olduğu bölgeye sızdı. Bombalı aracın patlatılması sonucu 5 Özel Kuvvet mensubu şehit düştü. Şeyh Akil Tepesi’ndeki timlere destek için geçen hafta terör örgütü PKK’nın hedefi olan Kayseri Komando Tugayı’na bağlı timler harekete geçti. Komando timleri, bölgeye takviyeye giderken IŞİD yine sisi fırsat bilerek iki yerde daha bombalı araç patlattı. Bu saldırılarda da 5 asker şehit düştü. TSK’nın Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 121. gününe ilişkin yaptığı bilgilendirmeye göre, dün de 2 asker şehit düştü.



İNTİHAR BOMBACISI GAZZE'DEN



ERBİL merkezli Rudaw internet sitesinin haberine göre terör örgütü IŞİD, El-Bab saldırısında Türk askerlerinin şehit olmasına neden olan Filistinli intihar bombacısının fotoğrafını yayınladı. Örgütün iddiasına göre saldırgan, Gazze’den Suriye’ye giderek DEAŞ saflarına katıldı.