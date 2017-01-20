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Fırat Kalkanı'nda IŞİD'e darbe!

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Fırat Kalkanı'nda IŞİD'e darbe!
Türk Silahlı Kuvvetlerince, devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 150. gününde, terör örgütü IŞİD'e ait 224 hedef imha edildi, 23 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, IŞİD başta olmak üzere, terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat sürüyor. 

Harekatın 150'inci gününde, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle Suflaniyah meskun mahallinde kontrol sağlandı.

Hedef tespit vasıtalarıyla tespit edilen terör örgütü IŞİD'e ait 205 hedef vuruldu. IŞİD mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar imha edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca  El Bab, Bzagah, Kabbasin'in güneyi ve Suflaniyah bölgelerinde tespit edilen terör örgütü IŞİD'e ait 19 hedefe hava harekatı düzenlendi. Hava harekatı sonucu, barınma yeri olarak kullanılan 13 bina ve bir araç imha edildi.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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