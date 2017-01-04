Fırat Kalkanı'nda kötü haber

Fırat Kalkanı Harekatında terör örgütü IŞİD'ın saldırısında 1 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı bildirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 134'üncü gününde El Bab merkezine ilerlemeye çalışan Özgür Suriye Ordusu güçlerine destek veren Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye IŞİD'li teröristler saldırı düzenlendi.

Saldırıda 1 asker şehit olurken, 4 asker de yaralandı. Şehit askerin cenazesi ve yaralı askerler Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere getirildi.

IŞİD KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

TSK uçakları El Bab'a hava harekatı düzenlenlerken obüslerle de IŞİD mevzileri vuruldu. Tadif'e yönelik yoğun top atışı sonucu terör örgütü IŞİD'in kayıplar verdiği ve 1 komutanının öldüğü bildirildi.