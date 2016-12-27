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Fırat Kalkanı'nda yaralanan 2 asker şehit oldu

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Fırat Kalkanı'nda yaralanan 2 asker şehit oldu
Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 2 asker tedavi gördükleri Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) şehit oldu.

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