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Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 1 asker şehit

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Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 1 asker şehit
TSK'dan yapılan açıklamaya göre Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında El bab bölgesinde patlayıcı temizliği yapılırken iş makinasının EYP ye çarpması sonucu 1 asker şehit oldu,2 asker yaralandı.

Gün içinde mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği esnasında, bir iş makinesinin tuzaklanan el yapımı patlayıcıya basması sonucu bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı. 

Yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı ifade edilen bilgilendirmede şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz."

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