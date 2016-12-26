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Fırat Kalkanı’ndan acı haber

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Fırat Kalkanı’ndan acı haber
Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan ve geçen hafta IŞİD terör örgütü militanlarının El Bab'da düzenlediği saldırıda yaralanan bir asker, tedavi gördüğü Gaziantep'te kurtarılamayarak şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Türkiye sınırının terör örgütü ve terör unsurlarından temizlenmesi için 24 Ağustos günü başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı’na katılan birliklerden Tatvan 10’uncu Komando Alayı’nda görevli bir sözleşmeli er, geçen hafta El Bab’da, IŞİD’lı teröristlerin düzenlediği saldırıda ağır yaralandı.  Saldırının ardından önce sınır hattına, ardından ise helikopter ile Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan asker, sabaha karşı tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Fırat Kalkanı Harekatı’nın 38’inci şehidi olan askerin, otopsi işlemlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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