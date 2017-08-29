Fırtına İDO seferlerini iptal ettirdi

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle İDO'nun bazı hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Bayram tatili içi yola çıkan vatandaşlar ise ek sefer olabilir düşüncesiyle iskelede beklediği görüldü.

Yağış nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri’nde (İDO) hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsü seferleri yapılamadı, bazı seferler de iptal edildi. Bayram tatili için şehir dışına çıkacak vatandaşların bazıları ise yoldan döndü. Seferlerin iptal edilmesi üzerine Yenikapı İDO terminal binasında vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Bazı vatandaşlar valiz ve çantalarıyla evlerine dönerken bazıları da ek sefer konulacağını düşünerek terminal binasında ve çevresinde bekledi.

İptal olan seferler şu şekilde:

18.30 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot, 18.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü ile 19.00 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot, 19.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü seferi iptal edildi.