Fıstık kabuğu kaplı otomobil dikkat çekti

Gaziantep'te yarım ton fıstık kabuklarını kullanarak kaportası dizayn edilen otomobil görenlerin dikkatini çekiyor.

Gaziantep'teki bir alışveriş merkezinde yılbaşı kutlamaları kapsamında 2 yıl önce fıstık kabukları kullanılarak kaportası dizayn edilen otomobil sergilenmeye başladı.

AVM'ye gelen vatandaşlar, fıstık kabuğu kaplamalı otomobil ile hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Vatandaşlardan Yusuf Kaya, ilk kez fıstıktan araç gördüğünü belirterek, "Gördüğümde çok şaşırdım. Hemen arkadaşlarla hatıra fotoğrafı çektirerek bu durumu ölümsüzleştirmek istedik. Yapan kişinin eline sağlık" dedi.