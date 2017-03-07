FITCH’ten ılımlı iyileşme raporu

Fitch’in “Küresel Ekonomik Görünüm” raporunda, Türkiye ekonomisinde 2017’de “ılımlı ekonomik iyileşmenin” beklendiği, doların ise bu yıl ve gelecek yıl yaklaşık 3.80 lira seviyesinde seyredebileceği yer aldı.

Raporda, Türkiye’de enflasyonun ise bu yıl sonunda yüzde 8.0 gerçekleşeceği, gelecek yıl sonunda ise yüzde 7.5 seviyesine gerilemesinin öngörüldüğü belirtildi. Politika faiz oranının bu yıl sonunda ve 2018 sonunda yüzde 9.0 seviyesinde seyretmesinin beklendiği kaydedilen raporda, doların ise bu yıl ve gelecek yıl yaklaşık 3.80 lira seviyesinde seyredebileceği yer aldı. Değerlendirmede, “Fitch, Türkiye ekonomisinde 2017’de iyileşmenin ılımlı olmasını bekliyor. Tüketim ve kur oranı nedeniyle ithalat baskısı karşısında ihracattaki ılımlı iyileşme net ticareti destekleyecek. Öte yandan tüketici güveni hassasiyetini koruyor. Tüketim ve yatırımlardaki canlanmanın hızının, politik ve güvenlik gelişmeleri tarafından belirlenmesi olası” denildi. Raporda, “Türk Lirası, yatırım algısındaki değişim ve sıkılaştırılmış para politikası sayesinde iyileşti. Fitch faizde bir artırım beklemektedir” denildi. Liranın halen geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşük seviyede olduğu belirtilen raporda, ekonomideki zayıflamanın, ücret baskısının azalan etkisi ve fiyat ayarlamalarının katkısıyla enflasyonun azalmasının beklendiği, fakat yine de hedeflenen seviyenin üzerinde kalınabileceği kaydedildi.