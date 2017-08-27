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Floyd Mayweather – Conor McGregor yılın maçı böyle bitti

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Floyd Mayweather – Conor McGregor yılın maçı böyle bitti
Kariyeri boyunca yaptığı 49 profesyonel karşılaşmayı da kazanan boksör Floyd Mayweather Junior ile karışık dövüşün asi çocuğu ve büyük şampiyonu Conor McGregor boks maçında kozlarını paylaştı.

Büyük merakla beklenen boks karşılaşması Las Vegas’ta gerçekleşti. Floyd Mayweather, Conor McGregor’ı 10. rauntta teknik nakavtla mağlup etti, lakabı ‘para’ olan boksör 50. maçında 50. galibiyetini aldı. Maçtan toplamda 600 milyon dolar (2,1 milyar lira) gelir bekleniyor.

Büyük heyecanla beklenen Floyd Mayweather – Conor McGregor boks karşılaşması Las Vegas’ta gerçekleşti. Kariyeri boyunca yaptığı 49 profesyonel karşılaşmayı da kazanan boksör Floyd Mayweather Junior ile karışık dövüşün asi çocuğu ve büyük şampiyonu Conor McGregor boks maçında kozlarını paylaştı. Floyd Mayweather, Conor McGregor’ı 10. rauntta teknik nakavtla mağlup etti, lakabı ‘para’ olan boksör 50. maçında 50. galibiyetini aldı.

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Tarihe geçen Mayweather kariyerinin son maçına çıktığını açıkladı. 2015 yılı mayıs ayında Manny Pacquiao'yla yaptığı ve kazandığı maçın ardından eldivenlerini asan Mayweather, ringlere dönüş için tek şartının “dokuz haneli rakamlar” olduğunu söylüyordu. Mayweather Conor McGregor ile çıktığı maç sayesinde 1 milyar doların üzerinde kazanan sporcular ligine katılabilir.

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Boks maçında dünya şampiyonluğu unvanı olmasa da Dünya Boks Konseyi’nin dev maça hazırladığı kemer dikkatleri üzerine çekiyor. ‘Money Belt’ (para kemeri) adı verilen kemerin üzerinde 3 bin 360 elmas, 600 safir, 300 zümrüt ve 1.5 kilogram 24 ayar altın bulunuyor.

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300 MİLYON DOLAR KAZANDI

Gecede Mayweather yaklaşık 300 milyon Dolar kazanırken, McGregor ise 100 Milyon doları servetine ekledi. Kariyeri boyuncu 26'sı nakavtla olmak üzere tüm maçlarını kazanan Mayweather her ne kadar 23 aydır emekli olsa da karşılaşmanın favorisi görülüyordu. Kafek dövüşü şampiyonu McGregor gençlik günlerinden bu yana boks ringine çıkmadı. Boks, güreş, judo gibi değişik dalların birleşiminden oluşan MMA yapan McGregor'un ringde ne yapacağı merak konusuydu.

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