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Floyd Mayweather – Conor McGregor yılın maçı böyle bitti

Floyd Mayweather – Conor McGregor yılın maçı böyle bitti
Kariyeri boyunca yaptığı 49 profesyonel karşılaşmayı da kazanan boksör Floyd Mayweather Junior ile karışık dövüşün asi çocuğu ve büyük şampiyonu Conor McGregor boks maçında kozlarını paylaştı.

Büyük merakla beklenen boks karşılaşması Las Vegas’ta gerçekleşti. Floyd Mayweather, Conor McGregor’ı 10. rauntta teknik nakavtla mağlup etti, lakabı ‘para’ olan boksör 50. maçında 50. galibiyetini aldı. Maçtan toplamda 600 milyon dolar (2,1 milyar lira) gelir bekleniyor.

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