Floyd Mayweather – Conor McGregor yılın maçı böyle bitti

Kariyeri boyunca yaptığı 49 profesyonel karşılaşmayı da kazanan boksör Floyd Mayweather Junior ile karışık dövüşün asi çocuğu ve büyük şampiyonu Conor McGregor boks maçında kozlarını paylaştı.