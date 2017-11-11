Flynn'in Gülen'in kaçıracaktı iddiası

ABD'de özel yetkili bir savcının, Trump'ın eski danışmanlarından Flynn'in FETÖ ele başı Gülen'i kaçırarak Türkiye'ye iade edeceği iddialarını araştırdığı ortaya çıktı.

Deutsche Welle Türkçe'nin Wall Street Journal (WSJ) gazetesine dayandırdığı haberine göre iddia edilen plan dahilinde Michael Flynn ve aynı ismi taşıyan oğlu Michael Flynn Jr.'a Fethullah Gülen'i ABD'deki evinden zorla alıp Türk hükümetine teslim etmeleri için 15 milyon dolara kadar ücret ödenmesi planlanıyordu.

Bu planın ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyası ekibinin Rusya ile bağlantılarını araştırmakla görevlendirilen özel yetkili savcı Robert Mueller'in Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdehale edip etmediği ve Trump kampanyasını yürütenlerle herhangi gizli bir anlaşma yapıp yapmadığının araştırılması sırasında ortaya çıktığı bildirildi.

Wall Street Journal'ın haberinde Flynn'i soruşturan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) ajanlarının en az dört kişinin Aralık ayında New York'ta "21" adlı bir kulüpte, Flynn ve Türk hükümet yetkililerinin Fethullah Gülen konusunun konuşulduğu bir toplantı ile ilgili ifadesini aldıkları bildirildi. FBI'ın görüştüğü kişilerden biri toplantıda Gülen'in özel bir jetle PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kaldığı İmralı Adası'na transfer edilme ihtimalinin de masaya yatırıldığını aktardı.

Fylnn, Mueller'in soruşturmasının odağını oluşturuyor. Zira Flynn, Rusya'nın ABD eski Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı bir görüşmenin içeriği hakkında başta ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence olmak üzere bazı yetkilileri yanlış bilgilendirdiğinin ortaya çıkmasının ardından sadece 24 gün görev yaptıktan sonra istifa etmek zorunda kalmıştı.

Ayrıca Mart ayında basına sızan bilgilerde Flynn'in, Trump'ın seçim kampanyası sırasında Türkiye adına gizli lobicilik yaptığı iddia edilmişti.

TÜRK HÜKÜMETİYLE İLİŞKİLER SORUŞTURULUYOR

FBI soruşturmasına yakın kaynaklar Mueller'in Gülen'in iade edilmesi planı iddiaları ve paranın el değiştirip değiştirmediği konusundaki soruşturmada ne aşamada olduğunun net olmadığını aktardı.

Ancak Wall Street Journal, Fylnn'in Gülen'in yasal olmayan yollardan iadesi gibi bir konuya, federal ajanların gösterdiği ilginin, Flynn'in Türk hükümeti adına yaptığı işler nedeniyle başka bir soruşturmayla karşılaşabileceği anlamına geldiğini belirtti. Flynn'lerin avukatları haberle ilgili yorum yapmadı.

Aralık'taki ayında yapıldığı iddia edilen bu görüşmeyle ilgili olarak NBC'de de cuma günü bir haber çıktı. Bu habere göre bu toplantıda ABD'de tutuklu Rıza Sarraf'ın nasıl serbest kalabileceği de tartışıldı.

Wall Street Journal gazetesi daha önce Aralık ayındaki görüşmeden önce, 19 Eylül'de bir görüşme daha yapıldığını ve bu toplantıya eski CIA Başkanı James Woolsey'nin de katıldığını bildirilmişti.

Yabancı lobicilik faaliyetleri kayıtları, Eylül'deki bu toplantıya ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldıklarını gösteriyor.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği daha önce, Türkiye yetkililerinin Flynn ile görüştüklerini doğrulamış ancak görüşmenin içeriği hakkında yorum yapmayı reddetmişti.

Wall Street Journal gazetesi haberinde bir Beyaz Saray sözcüsünün böyle bir görüşmenin gerçekleştiğine dair bilgileri olmadığını aktardığını bildirdi.