İstanbul Şehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencileri, eski filmlerin en önemli sahnelerini aynen canlandırarak çektikleri fotoğrafları bugün açılan "Fotoğraflarla Sinema ve Kolaj Sergisi"nde sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

İstanbul Şehir Üniversitesi Batı Kampüsü Merdivenaltı Sanat Galerisi'ndeki sergi 8 Nisan'a kadar sanatseverlere açık olacak. İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Görevlisi Elif Gülen öncülüğünde hayata geçirilen sergide 45 çalışma yer alıyor.