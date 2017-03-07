Bugünkü YENİÇAĞ »

Fotoğraflarla Sinema ve Kolaj

»
Fotoğraflarla Sinema ve Kolaj
İstanbul Şehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencileri, eski filmlerin en önemli sahnelerini aynen canlandırarak çektikleri fotoğrafları bugün açılan "Fotoğraflarla Sinema ve Kolaj Sergisi"nde sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

İstanbul Şehir Üniversitesi Batı Kampüsü Merdivenaltı Sanat Galerisi'ndeki sergi 8 Nisan'a kadar sanatseverlere açık olacak. İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Görevlisi Elif Gülen öncülüğünde hayata geçirilen sergide 45 çalışma yer alıyor. 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Uzaktaki dosta duyulan özlemUzaktaki dosta duyulan özlemYol arkadaşım; SanatYol arkadaşım; SanatFotoğraflarla Sinema ve KolajFotoğraflarla Sinema ve KolajŞehir Tiyatroları'nda bu haftaŞehir Tiyatroları'nda bu haftaİstanbul Modern'de iş birliği üzerine bir seçkiİstanbul Modern'de iş birliği üzerine bir seçkiBalkan ressamları Edirne'de buluştuBalkan ressamları Edirne'de buluştu"Ustrumca Karnavalı""Ustrumca Karnavalı"24. İzmir Avrupa Caz Festivali başladı24. İzmir Avrupa Caz Festivali başladıKazakistan'da Şükran GünüKazakistan'da Şükran GünüÇanakkale 1915 İstanbul'daÇanakkale 1915 İstanbul'da
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti