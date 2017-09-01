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Fransa, Suriye politikasını değiştirdi

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Fransa, Suriye politikasını değiştirdi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Suriye'de çözüm için Esad'ın gitmesinin "ön şart olmadığını" söylemişti ancak bugün bir bakanı "Esadlı geçiş olmaz" dedi.

Suriye'de 2011 yılından beri süren ve 320 bini aşkın can alan savaşın başından beri Beşar Esad aleyhine sert bir tavır takınan Fransa'dan bir U dönüşü daha geldi.

Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı Emmanuel Macron temmuzda yaptığı açıklamada, Esad'ın yerine geçecek "meşru bir halef" göremediğini ve Esad'ın görevden uzaklaştırılmasının bir "ön şart olmadığını" söylemişti. Macron, öncelikli hedefin Suriye'deki DEAŞ tehdidini sona erdirmek olduğunu vurgulamıştı.

François Hollande dönemine göre bu konuda önemli bir politika değişikliğinin işareti olarak algılanan açıklamadan haftalar sonra, bugün Fransa Dışişleri Bakanı Jen-Yves Le Drian konuştu.

RTL radyosuna röportaj veren Le Drian, "Esad ile barış inşa edemeyiz. Çözüm o olamaz. Çözüm yeni bir anayasa ve seçimlere gidecek bir siyasi geçiş için takvim oluşturmaktır. Bu geçiş de Esad ile olamaz" dedi.

Macron, donan siyasi çözüm sürecini yeniden başlatacak yeni bir irtibat grubu kurmak için Le Drian'ı görevlendirmişti.

Cenevre'de yedi tur yapılan barış görüşmelerinden sonuç alınamamıştı.

Türkiye, İran ve Rusya'nın liderlik ettiği Astana sürecinde ise eylül ortasında yeni bir tur görüşme planlanıyor.

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