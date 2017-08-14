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Fransa'da bir araç pizzacıya girdi

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Fransa'da bir araç pizzacıya girdi
Fransa'nın Sept-Sorts kentinde bir aracın pizzacıya girmesi sonucu 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Paris’in 60 kilometre doğusundaki 450 nüfuslu Sept-Sorts yerleşim yerinde meydana gelen olaya, emniyet ve ilk yardım ekipleri derhal müdahale etti.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre araç sürücüsü, önce restoranın yakınına park etti, daha sonra ‘kasıtlı olarak aracını içeri sürdü.’ Olay yerindeki görgü tanıklarından biri de, pizzacının verandasına dalan arabanın, bar kısmına çarparak restoranın içine sıkıştığını söyledi: “Sürücü geri gitmek istedi ama yakındaki insanlar arabanın arkasına geçerek engel oldu. Hemen polis geldi ve orada gözaltına aldılar.”

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Sekiz yaşındaki kız çocuğunun olay yerinde yaşamını yitirdiği, yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu ve araç sürücüsünün polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Terörle mücadele ekipleri derhal olay yerine giderek soruşturma başlattı. Olayın terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor.

Meaux savcılığı, olayın “kasıtlı” olduğunu söyledi ancak, “terör saldırısıyla alakası olmadığının sanıldığını” açıkladı. 

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