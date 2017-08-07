Fransa'da Neymar çılgınlığı!

Paris Saint Germain rekor fiyata transfer ettiği Brezilyalı forvet Neymar'ı, kırmızı ve mavi ışıklarla donatılan Eiffel Kulesi'ne İspanyolca 'Hoşgeldin Neymar' yazarak selamladı.

Fransız Paris Saint Germain (PSG) ekibi, Barcelona'dan 222 milyon euro'ya transfer ettiği Brezilyalı oyuncu Neymar Jr için Eyfel Kulesi'ni ışıklandırdı.

Eyfel Kulesi, ünlü oyuncunun Fransa'ya gelişi şerefine takımın renkleri olan kırmızı ve mavi renklerle ışıklandırıldı ve üzerine İspanyolca olarak 'Hoşgeldin Neymar' yazıldı.