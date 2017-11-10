Fransa'da öğrencilerin üzerine araç sürüldü
Fransa'nın Toulouse kentinde öğrencilerin üzerine araç sürüldüğü iddia edildi.
Fransız medyasının iddialarına göre, Fransa'nın Toulouse kentinde bir şüpheli araçsürücüsü, okuldan çıkan öğrencilerin üzerine kasten arabasını sürdü. Saldırı sonrası 3 Çinli yaralanırken, öğrencilerden ikisi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Fransız basını, polisin sürücünün aracını kasten öğrencilerin üzerine sürdüğünü iddia etmesine karşın, sürücünün daha önce herhangi bir adli kaydı olmadığını belirtti.
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