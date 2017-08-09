Fransa'da saldırgan yakalandı
Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında bir araç askerlere çarpıp kaçan saldırgan polislerle girdiği silahlı çatışmanın ardından yakalandı.
BFM Televizyonunun aktardığı habere göre polis memurları silahlı çatışmaya girdi. Şüpheli Fransa'nın kuzey bölgesinde otobanda gözaltına alındı.
AFP haber ajansı yakalanan kişinin bu sabah saatlerinde askerleri ezerek 6 kişiyi yaralayan saldırgan olduğu belirtildi.
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