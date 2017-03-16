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Fransa'da terör alarmı

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Fransa'da terör alarmı
Fransa'da Grasse kasabasında bir lisede silah sesleri duyuldu. İlk belirlemelere göre yaralılar olduğu bildiriliyor. Yetkililer bölge sakinlerine evden çıkmama anonsu yapılıyor.

Fransa'nın güneyinde  Alpes-Maritimes şehrine bağlı Grasse kasabasındaki Tocqueville lisesinde silah sesleri duyuldu. Reuters'ın haberine göre saldırıda en az 2 kişi yaralandı. Yetkililer, yerel halka evlerinde kalmaları anonsunda bulundu. Saldırıda bir kişinin okul müdürüne ateş açtığı belirtildi. Polis kaynaklarının yaptığı açıklamaya göre olayın ardından 1 kişi yakalanırken 1 kişi kaçtı. AFP'nin haberine göre olayın ardından Grasse'daki okullar geçici olarak kapatıldı.

'OLAY İKİ ÖĞRENCİ ARASINDA...'

Grass Belediyesi'nden yapılan açıklamada, olayın terörle bağlantısı olmadığı duyuruldu. Açıklamada, "İki öğrenci arasındaki bir olay" denildi.

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