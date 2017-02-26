Fransız parlamenterlerden Filistin çağrısı

Sağ ve sol partilerden oluşan milletvekili ve senatörler, Filistin’in “devlet olarak tanınması” için François Hollande’a bir mektup gönderdi.

150 Fransız milletvekili ve senatör Filistin'in devlet olarak tanınması için Cumhurbaşkanı François Hollande'a çağrıda bulundu.

Mektupta “Filistin’i bir devlet olarak tanıyarak tarih ile olan bu randevuyu kaçırmayın” diyen parlamenterler, Paris Yönetimi’nin Aralık 2014’te Filistin’in varlığını kabul ettiğini, bugün ise bir “devlet” olarak tanıması gerektiğini vurguladılar.