FSM'de iki şerit trafiğe kapatıldı

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) Avrupa-Anadolu yönünde bir çekicinin iki şeridi kapatması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

FSM Avrupa-Anadolu istikametinde en sağdaki iki şeridin, polis uygulaması nedeniyle trafiğe kapatıldığı belirtiliyor.

Yoğunluk nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, alternatif güzergahların kullanılması istendi. İşte o paylaşım:

FSM'de iki şeridin kapatılması nedeniyle oluşan yoğunluk, saat 16.58 itibariyle İBB trafik yoğunluğu haritasına böyle yansıdı...