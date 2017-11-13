FSM'de iki şerit trafiğe kapatıldı
İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) Avrupa-Anadolu yönünde bir çekicinin iki şeridi kapatması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
FSM Avrupa-Anadolu istikametinde en sağdaki iki şeridin, polis uygulaması nedeniyle trafiğe kapatıldığı belirtiliyor.
Yoğunluk nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, alternatif güzergahların kullanılması istendi. İşte o paylaşım:
FSM'de iki şeridin kapatılması nedeniyle oluşan yoğunluk, saat 16.58 itibariyle İBB trafik yoğunluğu haritasına böyle yansıdı...
Etiketler: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, FSM
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