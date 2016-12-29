Bugünkü YENİÇAĞ »

FSM'de römork devrildi

»
FSM'de römork devrildi
Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde rüzgar tenteli römorku devirdi.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinde, Hasan Akkurt yönetimindeki otomobile bağlı tenteli römork savrularak bariyerlerin üzerine devrildi. 

Kaza nedeniyle FSM'de Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişte trafik yoğunluğu yaşandı. 

Römork karayolları ekipleri ve trafik polislerinin müdahalesiyle çekiciye yüklenerek yoldan kaldırıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Eski MKE Müdürü'ne 12 yıl 8 ay hapisEski MKE Müdürü'ne 12 yıl 8 ay hapisErdoğan'dan ABD'ye sert yanıt, "yutmayız"Erdoğan'dan ABD'ye sert yanıt, "yutmayız"FSM'de römork devrildiFSM'de römork devrildi2 yolcu otobüsü daha devrildi2 yolcu otobüsü daha devrildiBursa'da yaya dehşeti kameralara yansıdıBursa'da yaya dehşeti kameralara yansıdıMersin'de sel felaketiMersin'de sel felaketiÇavuşoğlu'ndan 'Ateşkes' açıklamasıÇavuşoğlu'ndan 'Ateşkes' açıklamasıEmniyet'e FETÖ operasyonuEmniyet'e FETÖ operasyonuYılmaz Özdil: "Yapma yav sahiden mi?"Yılmaz Özdil: "Yapma yav sahiden mi?"Sinop'ta otobüs faciasıSinop'ta otobüs faciası
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti