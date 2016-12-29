FSM'de römork devrildi
Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde rüzgar tenteli römorku devirdi.
İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinde, Hasan Akkurt yönetimindeki otomobile bağlı tenteli römork savrularak bariyerlerin üzerine devrildi.
Kaza nedeniyle FSM'de Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişte trafik yoğunluğu yaşandı.
Römork karayolları ekipleri ve trafik polislerinin müdahalesiyle çekiciye yüklenerek yoldan kaldırıldı.
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