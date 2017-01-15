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Fuat Avni hakkında önemli gelişme!

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Fuat Avni hakkında önemli gelişme!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmanın ilk bölümü tamamlandı. Soruşturmada 'fuatavni'nin kim olduğuna ulaşıldığı belirtiliyor.

Soruşturma çerçevesinde örgütün Fuat Avni isimli sosyal medya hesabının kim tarafından ve nasıl kurulduğu deşifre edildi.

"Muhammed Said Solak" ismiyle kurulan hesabı incelemeye alan savcılığın Solak'ın, 2012'de mahkeme kararıyla ismini Said Sefa yapan gazeteci Said Sefa olduğu bilgisine ulaştığı iddia ediliyor. Hesabın 14 Şubat 2014'te 'fuatavni'ye dönüştürüldüğü, Said Sefa'nın "fuatavni" haberini ilk yapan 'merkürhaber' sitesinde de yazar olarak görüldüğü ve sitede bu hesabın tanıtılmasını sağladığı bildiriliyor. Uzmanların ise "Korkma titre" ve "Kaybedenlerdensiniz" ifadelerinin, Sefa'nın yazım diline uyduğunu söylediği belirtiliyor.

Savcılığın ulaştığı bilgilere göre Fuatavni isimli adres açıldıktan sonra örgütün anonim hesabı haline geldi ve şifresi örgütün önemli isimleri ile paylaşıldı. Sabah'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murat Çağlak tarafından yürütülen soruşturmada Said Sefa'nın yanı sıra birlikte çalıştığı Davut Aydın isimli kişi de şüpheli oldu.

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