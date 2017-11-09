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'Fuat Avni'ye istihbarat sağlayan şüpheli iade ediliyor

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'Fuat Avni'ye istihbarat sağlayan şüpheli iade ediliyor
Ailesi ile sahte pasaport ile Arnavutluk'tan İtalya'ya kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi Muhammet Yasir Aydoğmuş'un Türkiye'ye iade edilmek üzere yeniden gözaltına alınmasına karar verildi.

Arnavutluk'ta, sahte pasaportla Dıraç Liman Sınır Kapısı'ndan İtalya'ya kaçmaya çalışırken eşi ve iki çocuğu ile yakalanan, daha sonra serbest bırakılan Türk vatandaşı Muhammet Yasir Aydoğmuş'un Türkiye'ye iade edilmek üzere yeniden gözaltına alınmasına karar verildi.

AA muhabirinin Dıraç Temyiz Mahkemesinden aldığı bilgiye göre, Dıraç Savcılığının talebi üzerine bugün yapılan duruşmada, 8 Ekim'de sahte pasaportla sınırı geçmeye çalışırken yakalanan ve 13 Ekim'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Aydoğmuş'un Türkiye'ye iade edilmek üzere yeniden gözaltına alınması kararlaştırıldı.

Mahkemeden yapılan açıklamada, "13 Ekim'de Dıraç Mahkemesince alınan kararın değiştirilmesine, buna göre Türk vatandaşı Muhammet Yasir Aydoğmuş'un Türkiye'ye iade edilmesi amacıyla gözaltına alınmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Dıraç Polisinden yapılan açıklamada da mahkeme kararının kendilerine ulaşmasının ardından gerekli prosedürü uygulayacakları belirtildi.

'FUAT AVNİ' HESABINA İSTİHBARAT SAĞLADIĞI İDDİA EDİLDİ

FETÖ'nün Twitter'da propaganda aracı olarak kullandığı "Fuat Avni" hesabına istihbarat sağlayan trol ekibinden olduğu iddia edilen Aydoğmuş, karısı ve iki çocuğu ile 8 Ekim'de sahte pasaportla sınırı geçmeye çalışırken yakalanmıştı.

Kendisi gözaltına alınan Aydoğmuş'un, çocuklarının yaşı küçük olmasından dolayı eşi başkent Tiran'ın Babrru bölgesindeki Yabancı Kabul Merkezine sevk edilmişti.

İnterpol'ün Tiran Ofisi iş birliğinde yürütülen soruşturmada, söz konusu şüpheli hakkında, terör örgütü ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle uluslararası yakalama kararı bulunduğu ve Türkiye tarafından arandığı tespit edilmiş, Türkiye'ye iadesine ilişkin gerekli yasal prosedür tamamlanana kadar gözaltında tutulacağı kaydedilmişti. Ancak 13 Ekim'de Dıraç Mahkemesi savcılığın gözaltı kararını bozarak, Aydoğmuş'un tutuksuz yargılanması kararını vermişti. 39 yaşındaki Aydoğmuş, 13 Ekim'de Dıraç Sınır ve Göç Bölge Müdürlüğünden, Arnavutluk'a siyasi sığınma ve koruma talebinde bulunmuştu.

Aydoğmuş'un, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının geçen yıl tespit ettiği, FETÖ'nün Twitter'da propaganda aracı olarak kullandığı "Fuat Avni" hesabına istihbarat sağlayan trol ekibinden olduğu iddia edilmişti.

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