Futbol dünyası o anları konuşuyor

Katar ile Irak'ın karşılaştığı U19 maçında, penaltı atışları sırasında Katarlı kaleci kırmızı kart gördü. Kaleye geçen orta saha oyuncusu penaltıyı kurtararak takımına maçı kazandırdı.

U19 Asya Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Katar ile Irak'ı bir araya getiren mücadelede sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Karşılaşma iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi ve uzatmaların ardından penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda 3-2'yle avantajlı konumda yer alan Katar'da kaleci Shehab Mamdouh, rakibinin penaltısını kurtardı ancak hakem topa vurulmadan önce Mamdouh'un çizgiden öne çıktığına hükmetti ve ne olduysa bu karardan sonra oldu.

ORTA SAHA OYUNCUSU PENALTIYI KURTARDI

Hakem, kararının ardından Mamdouh'a sarı kart gösterdi. Maçta daha önce bir sarı kartı bulunan genç file bekçisi oyundan atıldı ve yerine takım kaptanı (kaleci olmayan) Nasser Abdulsalam geçti. Irak'ta Muntadhir Mohammed penaltı noktasında topun başına bir kez daha geçti ancak bu kez de Abdulsalam genç oyuncunun şutunu ayaklarıyla önlemeyi başardı ve zaferi getirdi. Katar bu sonuçla Irak'ın önünde eleme grubunu lider bitirdi ve turnuvaya doğrudan katılmaya hak kazandı.