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Futbol dünyası o anları konuşuyor

Futbol dünyası o anları konuşuyor
Katar ile Irak'ın karşılaştığı U19 maçında, penaltı atışları sırasında Katarlı kaleci kırmızı kart gördü. Kaleye geçen orta saha oyuncusu penaltıyı kurtararak takımına maçı kazandırdı.
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