Futbolcuların sağlığını korumak

Ülkemize gelen yabancılar Türkiye'de futbolun sert oynandığını demeçlerinde sık sık dile getiriyorlar. Ancak 2 yıldır liglerimizde takımlarda yerli değil yabancı futbolcuların ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sert futbol da onlardan kaynaklanıyor. Geçen hafta ağır bir şekilde sakatlanan uzun süre sahalardan uzak kalacak oyuncuyu (Traore) sakatlayan da yabancı (Durica) futbolcuydu. Acaba Türkiye'ye gelmeden oynadığı ülkelerde aynı davranışlarda bulunabiliyorlar mıydı. Kesinlikle bu tür ters ve agresif bir oyun içinde olmadıklarını hep seyrediyoruz. Bunlara müsaade etmeyen hakemleri de seyrediyoruz. O zaman bu değerli futbolculara oyun kurallarının müsaade ettiği kadar agresif olmalarını kim hatırlatacak. Tabii ki bizim hakemlerimiz. FIFA, futbolcuların sağlığını korumalarını hakemlerden isterken yine hakemlere "Maçlarda oynamak isteyeni oynatın, yasaklanmış hareketlerle rakibi oynatmama düşüncesi içinde olanları o çizgiler içinde tutmayın" diyen de FIFA'dır. Daha ligin başındayız ve önlemler bir an önce alınmalı. Sahaların revire dönmesini istemiyoruz.

Kasımpaşa-Beşiktaş

Alper Ulusoy

Genelde iyi götürdüğü müsabakada Talisca'nın hareketini net göremediği için kırmızı yerine sarıyla değerlendirdi. Ancak Veysel Sarı'nın topa vurulmadan Talisca'ya sarılmasının kural dışı bir hareket olduğu unutulmamalı. Bunlar değerlendirilmeyince rövanş hareketler meydana geliyor. Serbest vuruş ve kornerlerde bu tutmalar dikkate alınmıyor. Bu hareketi yapanların, rakibin yükselmesini veya topa vurmaması için yaptığı aşikar. Bu pozisyonlarda top oyuna girmemişse ihtar, top oyuna girmişse ise penaltı olmadır. Yoksa Gözüm üzerinizde" demek bir önlem değil.

K. Karabük-Başakşehir

Fırat Aydınus

Maçın genelinde iyi yönetti. Yardımcı Hakan Yemişgen kritik ofsaytlarda doğru tespitler yaptı. Fırat, Napoleoni'nin kafasına gelen ayak pozisyonunu uzakta kaldığı için değerlendiremedi.

Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor

Serkan Tokat

Penaltı kararı doğru, çünkü topa müdahale değil rakibe çelmeydi. Alanya'nın birinci golünü atan Mbilla'nın ağlardaki topu ısrarla Bursasporlu oyunculardan almaya uğraşması doğru değil. Israr etmek kartlık bir harekettir. Çünkü topla oynama hakkı Bursa'nındır ve santra yapacaktır.

Doğu Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatya

Serkan Çınar

Faul değerlendirmelerinde hataları vardı. Bileğe basmaları iyi değerlendiremedi.

Osmanlıspor-Galatasaray

Halil Umut Meler

İyi bir yönetim gösterdi. Kartları doğruydu. Son dakikalarda Linnes'in hız alarak Serdar Gürler'i düşürüp istem dışı üzerine basışı faul ve sarı kart olmalıydı. Taç atışını yerinden atmayınca top rakibe verilecek. Bu 1987 yılı FIFA kararıdır. Taç atışını yapacak hakeme nereden atacağını sorabilir. Ama sormadan kendine avantaj sağlayarak atışı yaparsa top karşı tarafa verilir. Halil Umut Meler bunu doğru uyguladı. Diğer hakemlerin de buna dikkat etmesi lazım.

Kayserispor-Göztepe

Özgür Yankaya

Kayserispor lehine verilen iki penaltı kararı da doğru Ancak kalecinin kurtardığı ilk penaltıyı gole çeviren Varela penaltı atışı yapılmadan önce ceza alanına girmişti. Atış tekrarlanmalıydı. Bu kural kitaplarda var ancak sahada tatbikatını göremiyoruz.

Antalyaspor-Akhisar Bld.

Bülent Yıldırım

Puanların paylaşıldığı müsabakada bazı faul değerlendirme hataları dışında iyiydi.

Fenerbahçe-Trabzonspor

Ali Palabıyık

Verdiği kartlar ve penaltı kararı doğru. Topa vurulan mesafe ve kolların açık olması doğruluğun belgesiydi. İsmail Köybaşı'nın kayarak aldığı top için Trabzonlu futbolcuların kart gösterme işareti yanlıştı. Kayarak topa müdahale futbolun bir parçasıdır. Oyuncunun ayağını yerden kesmeden rakibe de teması yoksa devam kararı doğrudur. Maçın iyi olmayan tarafı 45 faul ve dolayısıyla topun oyunda kaldığı 43 dakika.

Konyaspor-Gençlerbirliği

Arda Kardeşler

Seyircisiz antrenman niteliği gibi geçen müsabaka hakem için zor değildi. O da 90 dakikayı zorlanmadan hatasız bitirdi.