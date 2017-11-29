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Futbolcuyu statta unutup gittiler

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Futbolcuyu statta unutup gittiler
Fransa Lig 1'de oynanan Strasbourg - Caen maçının ardından, Caen ekibi oyuncusu Ismaël Diomandé'yi statta unutup gitti.

Fransa Lig 1 15 haftasında oynanan ve 0-0 beraberlik ile sonuçlanan Strasbourg – Caen maçının ardından daha önce hiç yaşanmamış bir olaya sahne oldu. Konuk ekip Caen maç sonrasında takım otobüsün ile stattan ayrılıp havalimanının yolunu tuttuğunda orta saha oyuncusu Ismael Diomende hayatının şokunu yaşadı.

Fildişi Sahili milii takımda da forma giyen Diomende soyunma odasında ağır hareket edip geç terk edince takım otobüsünü kaçırdı. Fildişili oyuncunun yokluğunu fark etmeyen yetkililer stattan ayrıldı.

Tecrübeli oyuncu stattan ayrılmak için dışarı çıktığında takım otobüsünü göremeyince kendisini almadan stattan ayrıldıkları fark edip takım görevlilerine haber verdi.

Olay ile ilgili konuşan Diomende ‘Idriss Saadi ile konuşup takım otobüsünün gelmesi bekliyordum. Konuşmam bittikten sonra dışarı çıktığımda takım otobüsünü görmedim, beni almadan gitmişlerdi. Neyse ki bensiz uçmamışlar ve beni bekliyorlar. Bu gerçekten çok çılgın bir olay…’ açıklamasını yaptı.

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