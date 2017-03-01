Bugünkü YENİÇAĞ »

G.Saray'ın eski yıldızı tanınmaz halde

»
G.Saray'ın eski yıldızı tanınmaz halde
Galatasaray'da geçen sezonki kısa süreli macerasının ardından Almanya'ya dönen Kevin Grosskreutz, kavgaya karıştı. 28 yaşındaki oyuncu geceyi hastanede geçirirken; oyuncuda meydana gelen hasar daha sonra ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’a transfer olan ancak Dortmund kariyeri olmasına rağmen Sarı-Kırmızılı formayı doğru dürüst sırtına geçiremeyen Grosskreutz’un gece gezmesi ve alkollü hali başına büyük işler açtı.

Gece kulübünden sarhoş halde çıkan Stuttgartlı futbolcu, sokakta alkolünde etkisiyle gençlerle laf dalaşına girdi. Ancak dakikalar sonra karşısındakilerin tekmeli, yumruklu şiddetiyle yüzü gözü kan içinde kaldı. Güçlükle hastaneye giden Alman futbolcunun tedavisi hala sürüyor.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
G.Saray'ın eski yıldızı tanınmaz haldeG.Saray'ın eski yıldızı tanınmaz haldeHakan Şükür'den Galatasaraylıları kızdıracak tweetHakan Şükür'den Galatasaraylıları kızdıracak tweetTHY Euroleague’de 24. hafta heyecanıTHY Euroleague’de 24. hafta heyecanı2017'nin en iyisi Beşiktaş2017'nin en iyisi BeşiktaşFenerbahçe'de iki isimden kötü haberFenerbahçe'de iki isimden kötü haberBursaspor kafilesine saldırı anı internete düştü!Bursaspor kafilesine saldırı anı internete düştü!Aziz Yıldırım'dan seçim açıklaması!Aziz Yıldırım'dan seçim açıklaması!Aziz Yıldırım kararını açıkladıAziz Yıldırım kararını açıkladıBiletler tükenmek üzere!Biletler tükenmek üzere!Burak Yılmaz yuvaya dönüyor!Burak Yılmaz yuvaya dönüyor!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti