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Gabar'da nefes kesen operasyon

Gabar'da nefes kesen operasyon 1
Şırnak'ta güvenlik güçleri, PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlarını aralıksız sürdürürken, arama tarama faaliyetleri kapsamında Gabar Dağı'nda düzenlenen operasyonların görüntüleri yayınlandı.
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Yeni Çağ Gazetesi
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