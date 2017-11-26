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Gabar'da nefes kesen operasyon
Şırnak'ta güvenlik güçleri, PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlarını aralıksız sürdürürken, arama tarama faaliyetleri kapsamında Gabar Dağı'nda düzenlenen operasyonların görüntüleri yayınlandı.
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