Galatasaray 3-2 Gençlerbirliği (Maç Özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında Galatasaray evinde Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti.

Türk Telekom Arena'da oynanan maçta konuk ekip Gençlerbirliği, maçın henüz 33. saniyesinde Khalili ile öne geçti. Gençlerbirliği'nin diğer golünü ise 69. dakikada penaltıdan Selçuk Şahin kaydetti. Galatasaray'a galibiyeti getiren gollerini, maçın 5. dakikasında penaltıdan ve 90. dakikasında frikikten Selçuk İnan kaydederken sarı kırmızılıların diğer golü, 45+1. dakikada Podolski'den geldi.

Öte yandan Gençlerbirliği, 67. dakikada kazandığı penaltıdan yaralanamadı. Topun başına geçen Serdar Gürler, 68. dakikada kullandığı penaltıda Muslera'ya takıldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 44'e yükseltirken Gençlerbirliği 30 puanda kaldı.

NOTLAR:



Chedjou iğne ile sahada. Perşembe günü yapılan antrenmanda sakatlanan ve topuk dikeni olan Chedjou karşılaşmada fedakarlık yaparak görev aldı. Kamerunlu futbolcu iğne ile sahaya çıktı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI!



Galatasaray taraftarı, sarı kırmızılı takımı yalnız bıraktı. Türk Telekom Arena Stadındaki maç için yalnızca 6 bin 500 bilet satılırken tribünlerin büyük bir bölümü boş kaldı.

SEMİH'E VİZE YOK!



Semih Kaya oynamak istedi, Tudor izin vermedi!

Perşembe günü antrenmanda sakatlanan ve adalesinde zorlanma tespit edilen Semih Kaya, Gençlerbirliği maçında oynamak istedi. Tudor ile görüşen Semih Kaya, iğne ile sahaya çıkabileceğini belirtip " Daha önce de defalarca kez ağrılarıma karşın sahaya çıktım. Fedakarlık yapmaya hazırım. İğne ile sahaya çıkabilirim" dedi.

Ancak Hırvat teknik adam adalesinde zorlanma yaşayan futbolcusuna " Seni riske atamam. Aksi bir durumda sakatlığının uzaması yada sezonu kapatman bizi daha da zor duruma sokar. Bu maçta sana görev vermeyeceğim" dedi

FATURA RİEKERİNK'E!

Tudor'un temposuna Galatasaray ayak uyduramadı!

Hırvat teknik adamın fizik ve kondisyona dayalı antrenmanları, oynatmak istediği sistemi sonrasında Galatasaraylı futbolcular art arda sakatlıklar yaşamaya başladı.

Riekerink'in sezon başından itibaren Galatasaraylı futbolculara yeterli yüklemeyi yapmaması Tudor'un başına iş açtı. Hollandalı teknik adam döneminde hafif antrenmanlara imza atan Galatasaray takımında Tudor'un yüklemeleri, idman programı sakatlıkların yaşanmasına neden oldu.

İlk geldiği günden bu yana Galatasaraylı oyuncuların fizik durumunu zayıf gören Tudor'un korktuğu başına gelmeye başladı!

Sarı kırmızılılarda son iki haftada 7 sakatlık yaşandı. Sneijder, De Jong, Cavanda, Semih, Chedjou, Hakan ve Eren, Tudor'un ağır antrenman methodları nedeniyle güçsüz oldukları için sakatlıklar yaşayan isimler oldu.

SNEİJDER'E VİZE ÇIKMADI



Galatasaray'ın, Hollandalı yıldızı çok uzun süre bir 90 dakikaya yedek kulübesinde başladı.

Sakatlığını atlatan ve sarı kırmızılı takımla son 2 taktik idmanına çıkan Sneijder, Tudor'dan forma istese de Hırvat teknik adam Hollandalı yıldız yerine Josue'ye ilk 11'de şans verdi. Fiziksel olarak Sneijder'ın hazır olmadığını düşünen Tudor, yıldız oyuncuya ilk 11'de yer vermedi.

GALATASARAY TRİBÜNLERİNDEN BİR İLK!



Sarı kırmızılı taraftarlar, Igor Tudor'a göreve geldiği günden bu yana ilk kez tezahüratları ile destek verdi. Galatasaray taraftarları maç başlamadan önce uzun süre Igor Tudor'un ismini tezahüratlarla haykırıp sevgi gösterisinde bulundu.

Ve Tudor tribünde! Antalyaspor maçında hakem Ali Palabıyık'ın tribüne gönderdiği ve 1 maç ihraç cezası alan Hırvat teknik adam dün yedek kulübesinde değil, TT Arena tribünlerinde idi.

Tudor'un cezası nedeniyle Galatasaray'da teknik sorumlu olarak sahaya Ayhan Akman değil Hırvat hocanın yardımcısı Hari Vukas çıktı.