Galatasaray, Arda Turan'da sona doğru yaklaştı!

Sarı-Kırmızılı yönetim, ligin ilk maçından önce Arda Turan transferini bitirmeye çalışıyor.

Arda’dan transfer sözü alan Özbek, Barcelona ile temasların sıklaştırılması için kurmaylarına talimat verdi. Menacer Ahmet Bulut, “Arda konusunu görüşmedik” dese de, yıldız futbolcunun transferini önümüzdeki 1 hafta içinde açıklamak için kulüpte hummalı bir çalışma var.



Galatasaray Yönetimi, Arda Turan’ı yuvaya geri getirip, kaptanlık pazubandını teslim etmeye kararlı. Kulüp başkanı Dursun Özbek’in, şu an en çok önem verdiği konu, 30 yaşındaki futbolcunun transferi. Bu doğrultuda Özbek’in kurmaylarına, Barcelona ile temasların sıklaştırılması için talimat verdiği öğrenildi. Menacer Ahmet Bulut’la da önceki gün bir araya gelen Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, Arda transferinin bir an önce bitirilmesini istedi. Her ne kadar toplantı çıkışında Bulut, “Arda konusunu konuşmadık” dese de, tarafların birinci gündem maddesinin Arda Turan olduğu öğrenildi. Özbek’in en çok istediği şey ise bu transferi, önümüzdeki 1 hafta içinde açıklayabilmek...



Top artık Barcelona’da...



Sarı-Kırmızılılar’ın Arda Turan transferi için önünde artık tek engel Barcelona kaldı. İspanyol devi, tecrübeli futbolcunun gidişine izin verdiği an, görüşmeler resmiyete dökülecek. Galatasaray, Arda’yı kiralık olarak renklerine bağlamaya hazırlanırken, İspanyol kulübüne kiralama bedeli ödenecek. 30 yaşındaki oyuncuya da yıllık 4 milyon Euro civarında garanti ücret verileceği belirtiliyor.



Dönerse 66 numara giyecek



Ayrıca Arda Turan’ın Galatasaray’a dönmesi halinde giyeceği forma bile neredeyse belli. Sarı-Kırmızılı kulübe 6 numarayla başlayıp, daha sonra 66’ya geçen, ayrıldığı dönemde ise 10 numarayı taşıyan Arda, eski numarası Belhanda’da olduğu için yine 66’yı tercih edecek. Yıldız futbolcunun sevdiği bir diğer numara olan 14 ise şu anda Linnes’te.