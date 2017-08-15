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Galatasaray Arda Turan'la anlaştı iddiası

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Galatasaray Arda Turan'la anlaştı iddiası
Galatasaray, Arda Turan'ın transferi konusunda Barcelona'yla anlaştığı iddia edildi. Konuyla ilgili Başkan Özbek'ten açıklama geldi.

Menajer Ahmet Bulut, bugün Arda Turan'ın geleceğini görüşmek üzere Barcelona yetkilileriyle bir araya gelmişti. Milli futbolcunun Barcelona'dan ayrılış şartlarını konuşmak üzere yapılan görüşmeden olumlu sonuç çıktığı iddia edildi.

Elde edilen bilgiye göre Arda Turan, Galatasaray'dan yıllık 5 milyon euro maaş alacak. Oyuncunun maaşının 3 milyon euro'sunu Galatasaray ödeyecek. Geriye kalan 2 milyon euro'yu ise iki takımın da sponsorluğunu yapan NEF ödeyecek.

MENAJERİ AHMET BULUT: ANLAŞMADIK

Arda Turan'ın, sarı-kırmızılı kulübe kiralandığı haberlerine karşılık menajeri Ahmet Bulut'tan bir açıklama geldi. Bulut, "Bu konuda Galatasaray ile anlaşmadık" dedi.

 

DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Özbek, Arda Turanla ilgili bir soruya:

"Arda Galatsaaray'ın yetiştirdiği herkesin iftihar ettiği bir futbolcumuz. kendisi çok iyi bir Galatasaraylı÷ Türkiye'de oyunamak isterse geleceği yer Galatasaray. Galatasaray yönetimi böyle bir buluşmadan memnun olacaktır. Transfer çok kolay bir olay değildir. İradelerin oluşması lazım. Amacımız en iyi takımı kurmak. Transferler hakkında çok spesifik bitmeden bazı detaylar vermek doğru olmaz. Çalışmalarımızın devam ettiğini belirtmek istiyorum" yanıtını verdi.

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