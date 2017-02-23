Galatasaray - Beşiktaş derisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray ile Beşiktaş arasında pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak derbide Bülent Yıldırım görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak dev derbinin hakemi belli oldu. Galatasaray ile Beşiktaş arasında pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak derbide Bülent Yıldırım görev yapacak. Yıldırım yardımcıları ise Ekrem Kan ve Asım Yusuf Öz olacak. Derbide Volkan Bayarslan ise dördüncü hakem olarak görev alacak.