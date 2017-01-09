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Galatasaray bombayı patlattı!

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Galatasaray bombayı patlattı!
Galatasaray'ın Yunan ekibi PAOK'tan transfer ettiği Garry Rodrigues, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için hazırlandığı Garry Rodrigues İstanbul'a geldi.

Sarı-kırmızılıların PAOK Kulübü'ne 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtiliyor.

PAOK ile uzun süredir oyuncunun transferi için görüşen Galatasaray, oyuncu için ödenecek 3.5 milyon euronun yarısını nakit, yarısını ise taksitler halinde ödeyeceği belirtildi.

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