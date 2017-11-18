Bugünkü YENİÇAĞ »

Galatasaray, Deniz Türüç'ün peşinde!

»
Galatasaray, Deniz Türüç'ün peşinde!
Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Deniz Türüç'te mutlu sona bir adım daha yaklaştı..

Bu sezon Kayserispor'da yıldızı parlayan Deniz Türüç, Aslan oluyor... Galatasaray yönetiminin 24 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için önemli aşama kaydettiği öğrenildi. Ligde başarılı bir performans sergileyen Kayserispor, belirlenen bonservisi ödenmesi halinde transfere sıcak bakıyor.

G.SARAY 2.5 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR
Rakam konusunda net bir uzlaşma sağlanamasa da G.Saray cephesinin Deniz Türüç için 2.5 milyon Euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

KAYSERİ TAKASA SICAK BAKMIYOR...
Cimbom transfer görüşmesinde kadroda yer bulamayan Donk, De Jong, Hakan Balta gibi isimleri takasta önerecek. Kayserispor ise G.Saray'da forma şansı bulamayan futbolcuları alam taraftarı değil. Bu durum karşısında G.Saraylı idareciler Deniz Türüç'ün büyük takıma gitme isteğini de kullanıp, bonservisini de biraz arttırarak, transferi bitirme peşinde...

.0x0-gsaray-ilk-transferini-bitirmek-uzere-1511001856853.jpg

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Galatasaray, Deniz Türüç'ün peşinde!Galatasaray, Deniz Türüç'ün peşinde!Güneş: "Oyun üstünlüğümüz skora yansımadı"Güneş: "Oyun üstünlüğümüz skora yansımadı"Beşiktaş fırsat teptiBeşiktaş fırsat teptiFIFA'dan Cüneyt Çakır kararıFIFA'dan Cüneyt Çakır kararıEski gol kralı Zafer Biryol gözaltındaEski gol kralı Zafer Biryol gözaltındaDidier Drogba Galatasaray'a dönüyorDidier Drogba Galatasaray'a dönüyorErsun Yanal’ın yeni eşi, eski eşine 100 bin TL ödeyecekErsun Yanal’ın yeni eşi, eski eşine 100 bin TL ödeyecekHakan Balta futbolu bırakıyorHakan Balta futbolu bırakıyorTFF'den Lucescu kararıTFF'den Lucescu kararıCaner Erkin: "Utanıyorum"Caner Erkin: "Utanıyorum"
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti