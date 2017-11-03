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Galatasaray ezdi geçti!

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Galatasaray ezdi geçti!
Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı-kırmızılılar sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig’de 11. haftanın açılış maçında lider Galatasaray, Gençlerbirliği’ni konuk etti. Geçen hafta Trabzonspor deplasmanında bu sezon ligdeki ilk yenilgisini tadan ve bir önceki hafta Fenerbahçe beraberliği ile son iki haftada 5 puan kaybeden sarı-kırmızılılar, rakibini gol yağmuruna tutarken sahadan 5-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Aslan 7’de gol perdesini Mariano’yla açarken Brezilyalı Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetmiş oldu. Maicon’un 43’teki golüyle Galatasaray devre arasına 2-0 önde girdi. Tudor’un öğrencileri ikinci yarının hemen başında Gomis’le skoru 3-0’a getirdi, golün hemen ardından 50’de sezonun flaş ismi Tolga Ciğerci yeniden sahneye çıktı ve skoru 4-0’a getirdi.

81’de penaltı noktasından Gomis hata yapmazken ligde gol sayısını 11’e çıkardı ve Gol Krallığı yarışında Jahovic’i yakaladı. Tabelayı belirleyen ise Gençlerbirliği takımında Scekic oldu. 84’te Scekic skoru 5-1 olarak tayin etti. Galatasaray puanını 26 yaparken Gençlerbirliği 8 puanda kaldı.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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