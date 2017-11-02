Galatasaray Fenerbahçe derbisinde sahte polis!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve golsüz berabere sonuçlanan derbi maçı öncesi Tük Telekom Arena Stadyumu’nun kapılarında sahte polis krizi yaşandığı iddia edildi.

Vatan gazetesinden Mehmet Ali Demir’in haberine göre; Maç günü TT Arena’da bilet bulamayan 8 Galatasaray taraftarının, polis kıyafetleri giyerek bir süre kapıdaki kontrol noktasında bekledikleri daha sonra amir polislerden birinin ismini vererek ‘bize içeride görev verdi' diye sahaya girmeye çalıştıkları öğrenildi.

Ancak ismini verdikleri müdürün o gün görevde olmamasından şüphelenen diğer polis memurlarının kimlik sormasıyla taraftarların foyası da ortaya çıktı. Yapılan kontrollerde taraftarlardan bazılarının üzerinden sahte polis kimliği de çıktı. Sahte kimliklerden birine yapıştırılan oyuncu fotoğrafı da dikkat çekti. 8 taraftar hakkında işlem yapılırken, maçlara giriş yasağı cezası da verildi.