Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Emre Mor için teklif yaptı!

Galatasaray, Emre Mor’u alıp transferde Fenerbahçe’ye dev bir çalım atmak için düğmeye bastı.

Galatasaray yönetimi, Inter’le anlaşma sağlayamayan ve uzun süredir Fenerbahçe’nin gündeminde bulunan Emre Mor için sürpriz bir son dakika atağı başlattı.

Habertürk'ün haberine göre genç yetenek Emre’yi ezeli rakibine kaptırmak istemeyen Sarı-Kırmızılılar, Alman kulübü Borussia Dortmund’a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu.

Sarı-kırmızılıların, 20 yaşındaki milli oyuncuyu da cazip bir yıllık ücretle ikna etmeye çalıştıkları bildirildi.

Emre’nin ilk tercihini Avrupa’da oynamaktan yana kullanmak istediği öğrenildi.

Emre’nin gideceği takımın bir hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

Emre Mor, 9 milyon 750 bin Euro'ya transfer olduğu Borussia Dortmund'da 32 maça çıktı. 3 gol atarken 5 de asist yaptı.