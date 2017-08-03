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Galatasaray Fernando'yu açıkladı

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Galatasaray Fernando'yu açıkladı
Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Fernando Reges'in transferi için görüşmelere başlanıldığını KAP' bildirdi.

Bir süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Fernando Reges'de mutlu sona az kaldı. Galatasatay yıldız futbolcu ile görüştüğünü Kamuyu Aydınlatma Platformu'na(KAP) açıkladı.

İşte Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama:

Profesyonel futbolcu Fernando Francisco Reges in Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester City FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

BU AKŞAM GELİYOR

Galatasaray'ın İngiltere'nin Manchester City takımından transfer ettiği Fernando, bu akşam saat 22:30'da İstanbul'da olacak.

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