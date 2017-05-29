Bugünkü YENİÇAĞ »

Galatasaray Gomis'e 3 yıllık imza attıracak

»
Galatasaray Gomis'e 3 yıllık imza attıracak
Galatasaray, Fransız golcü Bafetimbi Gomis transferinde sona geldi. Yıldız oyuncu çarşamba günü 3 senelik kontrat imzalayacak.

Galatasaray’da Cenk Ergün, çarşamba günü Fransa’ya giderek Bafetimbi Gomis ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

BeIN Sports’un haberine göre Fransız oyuncu, çarşamba günü kendisini sarı -kırmızılılara bağlayan resmi imzayı atacak.

Podolski’nin ayrılışının ardından forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, aradığı kanı Fransa’da buldu. Ligue 1’de attığı gollerle başarılı bir form grafiği sergileyen Gomis, önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ernesto Valverde olduBarcelona'nın yeni teknik direktörü Ernesto Valverde olduGalatasaray Gomis'e 3 yıllık imza attıracakGalatasaray Gomis'e 3 yıllık imza attıracakEfsane, Roma'ya rekorlarını bıraktıEfsane, Roma'ya rekorlarını bıraktıKöprüdeki Fenerbahçe bayrağı yakıldı!Köprüdeki Fenerbahçe bayrağı yakıldı!Şampiyonun kutlamalarından en özel kareler!Şampiyonun kutlamalarından en özel kareler!Beşiktaş şampiyon oldu!Beşiktaş şampiyon oldu!Şenol Güneş ayrılıyor mu?Şenol Güneş ayrılıyor mu?Bursaspor kendini ateşe attıBursaspor kendini ateşe attıMiniklerden büyüklere ders niteliğinde hareket!Miniklerden büyüklere ders niteliğinde hareket!Büyüka, o teknik direktörün ayrılığını duyurdu!Büyüka, o teknik direktörün ayrılığını duyurdu!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti