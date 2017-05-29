Galatasaray Gomis'e 3 yıllık imza attıracak
Galatasaray, Fransız golcü Bafetimbi Gomis transferinde sona geldi. Yıldız oyuncu çarşamba günü 3 senelik kontrat imzalayacak.
Galatasaray’da Cenk Ergün, çarşamba günü Fransa’ya giderek Bafetimbi Gomis ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
BeIN Sports’un haberine göre Fransız oyuncu, çarşamba günü kendisini sarı -kırmızılılara bağlayan resmi imzayı atacak.
Podolski’nin ayrılışının ardından forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, aradığı kanı Fransa’da buldu. Ligue 1’de attığı gollerle başarılı bir form grafiği sergileyen Gomis, önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı formayı giyecek.
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