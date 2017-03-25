Galatasaray Hakan Şükür'ü kulüp üyeliğinden çıkarmadı

Galatasaray'da Zekeriya Öz, Hüseyin Avni Mutlu, İsmail Demiriz, ve Mehmet Koçarslan oyçokluğu ile üyelikten çıkarılırken Hakan Şükür ve Arif Erdem kulüp üyeliğinden çıkarılmadı.

Galatasaray Genel Kurul toplantısında FETÖ/PDY ilişkilerinden dolayı kulüpten ihraç edilmek üzere dolayı disiplin kuruluna sevk edilen isimlerden Hakan Şükür ile Arif Erdem’in ihracı oy çokluğu ile reddedildi.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen Galatasaray Genel Kurul toplantısında, disiplin kurulu sevklerinin sonuçları belli oldu. FETÖ/PDY ilişkilerinden dolayı eski futbolculardan; Hakan Şükür, Arif Erdem ve İsmail Demiriz, eski valilerden; Hüseyin Avni Mutlu ile Şahabettin Harput, eski savcı Zekeriya Öz ve iş adamı Hazim Sesli ihraç edilmek üzere disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Kurulda yapılan oylamalarda Zekeriya Öz (oy çokluğu), Şahabettin Harput (oy çokluğu), Hüseyin Avni Mutlu (oy çokluğu) ve İsmail Demiriz (oy çokluğu) ve Hazim Sesli (oy çokluğu) kulüpten ihraç edildi. Hakan Şükür (oy çokluğu) ile Arif Erdem’in (oy çokluğu) ihracı ise reddedildi.