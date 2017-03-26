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Galatasaray için "FETÖSARAY" başlığı attılar!

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Galatasaray için "FETÖSARAY" başlığı attılar!
Hakan Şükür ve Arif Erdem'in Galatasaray Olağan Genel Kurulu'nda ihraç edilmemesi büyük eleştirilere sebep oldu. Melih Gökçek'in kanalı olan Beyaz TV'de sunucu, Galatasaray'ı 'Mason bir kulüp' olarak niteledi ve 'FETÖSARAY' başlığını kullandı.

Hakan Şükür’ün Galatasaray Kulübü’nden ihraç edilmemesi durumu, medyada büyük yankı buldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ.Melih Gökçek'e ait Beyaz TV’de yayın yapan Tahir Sarıkaya isimli sunucunun programında, Galatasaray hakkında ‘FETÖSARAY’ başlığı kullanıldı.

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Galatasaray yönetimine ‘mason’ ithamında bulunan Sarıkaya, Hakan Şükür’ün kulüpteh ihraç edilmemesini sert sözlerle eleştirdi. Programda sarf edilen sözler sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Eleştirinin dozajının kaçtığını düşünen taraftarlar sosyal medyadan sitem ettiler.

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