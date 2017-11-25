Galatasaray kendine geldi

Spor Toto Süper Lig'in 13.haftasında Galatasaray evinde Aytemiz Alanyaspor'u Yasin Öztekin ve Gomis'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılar gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi liderliğini korudu.

Spor Toto Süper Lig’in 13.haftasında lider Galatasaray Türk Telekom Stadı’nda Aytemiz Alanyaspor’u Yasin Öztekin (33) ve Gomis’in (88) golleriyle 2-0 mağlup etti.

Geçtiğimiz hafta takipçisi Medipol Başakşehir’e 5-1 kaybederek ağır bir darbe alan sarı kırmızılar bu sezon hiç maç kaybetmediği sahasında Aytemiz Alanyaspor’u iki golle geçerek sürprize izin vermedi.

Bu sonucun ardından puanını 29’a çıkaran Cimbom, önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi liderlik koltuğunu kaybetmedi.

Maç öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Tolga Ciğerci’nin yerine oyuna giren Yasin Öztekin 33.dakikada attığı golle bir çok net fırsattan yararlanamayan takımını öne geçirdi.

Gomis’in kaleciden dönen şutunu iyi takip eden Yasin Öztekin Süper Lig’de ilk 11’de sahaya çıktığı son 3 maçta ikinci golünü atarak perdeyi açtı. Maçın son dakikalarına kadar sayısız fırsatı harcayan Galatasaray’da 88’inci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Yasin, Gomis’e güzel bir asist yaptı. 13.haftada 13.golünü atan Gomis maçta son sözü söyleyen isim oldu.

Vagner Love’ın yokluğunda pozisyon üretmekte zorlanan Aytemiz Alanyaspor ise Galatasaray deplasmanından eli boş dönerek 17 puanda kaldı. Sarı kırmızılılar karşısında yıldızlaşan ve farkın açılmasını önleyen kaleci Haydar mağlubiyete engel olamadı.