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Galatasaray Kwadwo Asamoah'la görüşmelere başladı

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Galatasaray Kwadwo Asamoah'la görüşmelere başladı
Galatasaray, Juventus'ta forma giyen yıldız futbolcu Kwadwo Asamoah'ın transferi için oyunucunun kulübüyle görüşmelere başladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray hakkında flaş bir iddia geldi.

Transferin hızlı takımı Galatasaray, bir yıldızı daha kadrosuna dahil etmek üzere. beIN SPORTS’un haberine göre Aslan, Kwadwo Asamoah’ın transferi için Juventus’la görüşmelere başladı.

Galatasaray 29 yaşındaki Ganalı futbolcuyla anlaşmaya vardı. Juventus’la görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılıların kısa süre içinde transfere nokta koyması bekleniyor.

2012-2013 sezonunun başında Udinese’den Juventus’a transfer olan Asamoah, beş sezon boyunca İtalyan devinin formasını giydi. Asamoah, geçen sezon 24 maçta oynadı ve bir asiste imza attı.

37 kez Gana A Milli Takımı forması giyen deneyimli sol kanat oyuncusu milli formayla dört kez ağları havalandırmayı başardı.

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